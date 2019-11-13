Звезды отпразднуют юбилей ситкома

Актеры "Друзей" и его создатели подумывают снять одну серию сериала в честь 25-летия выхода первого эпизода. Об этом рассказали американские журналисты со ссылкой на источники.

Как пишет издание Hollywood Reporter специальная серия может выйти на новом сервисе популярного телеканала HBO Max.

Как напоминает газета "Вечерняя Москва", ранее актеры не хотели связываться со съемками сериала. Ситком "Друзья", который шел 10 лет, признан одним из самых лучших в истории, отмечает телеканал "360".