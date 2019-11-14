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Скончалась российская пианистка

Она проработала в Мариинском театре почти 40 лет

Ушла из жизни пианистка и концертмейстер Наталия Домская. Женщине было 66 лет. Как сообщается на сайте театра, артистка скончалась 12 ноября.

За время своей работы она участвовала в постановке таких известных оперных спектаклей, как "Евгений Онегин" и "Пиковая Дама", также выступала со многими оперными артистами. Наталья Домская создала фортепианное переложение оперы "Борис Годунов" по рукописям Мусоргского. 

Дарья ПЕТРОВА

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