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Ушла из жизни пианистка и концертмейстер Наталия Домская. Женщине было 66 лет. Как сообщается на сайте театра, артистка скончалась 12 ноября.
За время своей работы она участвовала в постановке таких известных оперных спектаклей, как "Евгений Онегин" и "Пиковая Дама", также выступала со многими оперными артистами. Наталья Домская создала фортепианное переложение оперы "Борис Годунов" по рукописям Мусоргского.
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