Артистка поделилась интимными подробностями личной жизни

Елена Третьякова активно ведет страницу в Instagram, где откровенно рассказывает подписчикам не только об уходе за собой, но и о сексе. Ему посвящена и недавняя публикация бывшей солистки группы "Ранетки". Девушка в деталях описала близкие отношения со своим парнем.

Она сообщила, что полностью изменилась благодаря возлюбленному, По-другому сложилась и ее интимная жизнь. Неожидано для себя артистка испытала в постели наслаждение и удовлетворение, чего раньше с нею не было. "Первые два года отношений прошли под эгидой нимфомании. Для меня, как для девочки, которая считала, что она фригидна и оргазм вообще не про нее, это было как восьмое чудо света", – отметила артистка.

Молодой человек учит ее "трепетному отношению к людям". Он "аскет, сапиосексуал (человек, для которого самым привлекательным в партнере являются не внешность, а интеллект – прим. редакции) и "Робин Гуд", хочет четверых детей и домик в пригороде. Все сложности влюбленных уже позади, в их отношениях царит полная идиллия – "любой спор в последнее время заканчивается фразой "У нас впереди еще 75 прекрасных лет вместе".

Популярность Лене Третьяковой принесла роль в сериале "Ранетки" и участие в одноименной музыкальной группе. После ухода со сцены артистка заметно изменилась – из пацанки она превратилась в роковую красотку.