Тела погибших пролежали в квартире около полугода

Экс-солистку рок-группы "Маневры" Надиру Садыкову вместе с ее матерью нашли мертвыми в квартире на северо-востоке Москвы. В полицию, как стало известно журналистам, обратился дядя певицы после того, как в течение последней недели не смог дозвониться ни до одной из женщин.

Прибывшие спасатели вскрыли дверь, где обнаружили погибших. Судя по состоянию тел, они пролежали там не один месяц – соседи сказали, что в последний раз видели Садыкову и ее мать в июле этого года, сообщает "Московский комсомолец".

Обстоятельства загадочной смерти будут установлены после экспертизы.

Группа "Маневры" появилась в Троицке, Надира Садыкова выступала в ней в качестве вокалистки. В 2014 году группа распалась. По словам дяди певицы, 44-летняя Надира жила вдвоем со своей 67-летней матерью.

