Экс-участница телешоу дала в долг знакомому и вложилась в финансовую пирамиду

Ольгу Солнце обманул человек, с которым ее свела очень близкая подруга. Девушка дала ему в долг 2 млн руб., а он их не вернул.

"Человек попросил в долг под расписку. Деньги возвращались, затем занял большую сумму денег", – рассказала бывшая участница телешоу. И добавила, что "он обещал выплачивать частями, но исчез", передает "РЕН ТВ".

Солнце подала заявление в суд. Через два года она узнала, что тот человек "скрывается, перестал выходить на связь, сменил номер телефона". И, хотя решение было в ее пользу, вернуть деньги не удается уже восемь месяцев.

Также выяснилось, что знакомый брал в долг не только у нее – таких несколько человек, но никому он не вернул ни копейки. Ольге он должен 9 млн руб., и, если не выйдет на связь, то ему светит тюрьма на пять лет, заявил адвокат девушки.

Кроме того, звезда "Дома-2", как и почти три тысячи граждан по всей России, среди которых есть известные люди, пострадала от организации, которая брала деньги под проценты. Мошенники, по словам девушки, должны вкладчикам около 20 млрд рублей.

Ольга Солнце – одна из первых участниц скандального телешоу "Дом-2". Она была в первом составе участников и отличалась прямотой, хулиганскими замашками и независимостью. На проекте девушка оставалась 1460 дней, но так ни с кем и не построила отношений.