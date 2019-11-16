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"Пускай обсуждают": Плющенко раскрыл правду о пяти любовницах

"Пускай обсуждают": Плющенко раскрыл правду о пяти любовницах
Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Фигурист прервал молчание после слухов об изменах

Евгений Плющенко прокомментировал информацию о том, что он изменяет Яне Рудковской. Спортсмена удивили новости о том, что у него есть любовница в Санкт-Петербурге.

" А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живём, разводимся? Пускай обсуждают... Люблю тебя",

– записал ироничное аудиосообщение своей жене Плющенко, которое она опубликовала в своем телеграм-канале.

Сплетни о любовнице Плющенко появились после выхода реалити-шоу о жизни супругов. После фигурист подогрел слухи о том, что в его браке есть проблемы. На церемонии глянцевого журнала он признался, что для него подобные выходы в свет – наказание.

Издание "7 дней" написало, что Плющенко содержит любовницу и жену, которой изменяет уже 2,5 года. Как утверждают журналисты, продюсер якобы знает о похождениях мужа и терпит, а чтобы спасти брак, устроила церемонию венчания. Однако реакция супругов показала, что у них все прекрасно в отношениях.

Полина ИВАНОВА

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