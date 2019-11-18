Танцовщику было 75 лет

Владимир Лопухов был старейшим солистом балета Мариинского театра. Причина смерти артиста не уточняется. На сайте театра сообщается, что танцовщик в последние годы тяжело болел.

Владимир Лопухов родился в 1943 году, а с 1964 года трудился в Мариинском театре. Он также снимался в фильмах-спектаклях "Орестея", "Испанские миниатюры" и "Душой исполненный полет".