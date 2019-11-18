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Лолита похвасталась размерами своих заработков

Лолита похвасталась размерами своих заработков
Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
При этом певица утверждает, что никогда не ставила себе целью заработать много денег

За одно появление на сцене певица Лолита Милявская получает не менее 40 тыс евро. Об этом артистка рассказала во время эфира программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ

По ее словам, эта сумма зависит от степени нагрузки, количества перелетов и прочих факторов. Лолита поделилась со зрителями, что на самом деле ей не так много надо и деньги никогда не являлись для нее самоцелью. 

Как бы там ни было, в течение последнего месяца артистка потратила около 100 тысяч евро. Однако значительная часть этой суммы ушла на развитие творчества, а именно, звезда сняла два новых клипа. 

Накануне Лолита опубликовала в своем Instagram откровенный видеоролик, в котором лежа голой на кровати пожаловалась на то, как сильно она устает от работы. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
что за извращенцы или *эстеты* хотят на концерты и выступления этой так сказать тетки с манерами рыночной торговки и голосом годящимся лишь кричать из сортира-занято.
40 тыс евро...ей бы самой приплачивать за появление на публике и сцене,певичка,мать вашу,развелось коров на сцене
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