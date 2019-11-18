Необычный подарок получат к Новому году поклонники брутальной сексуальности

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) выпустил видеоанонс своего очередного эротического календаря.

Ролик все желающие могут посмотреть на Youtube. Создатели ролика заявляют, что "интрига продолжается", обещая ближе к Новому году поделиться наконец-то полной версией календаря.

Подарок гражданам выходит под названием "НИ СЫ", что якобы означает – будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед. Свой первый новогодний тематический календарь НЧКЗ выпустил больше 10 лет назад – в 2008 году.

Съемки проходят в цехах предприятия и не оставляют равнодушными преданных поклонников продукции завода. Брутальные полуобнаженные красотки выходят на ринг, затянутые в латекс, томно смотрят в камеру и загадочно улыбаются.