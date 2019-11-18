Девушку обвинила в краже денег ее знакомая

В полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая утверждает, что Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, украла у нее 2 тыс евро, мобильный телефон и личные вещи. Пострадавшая попросила сотрудников правоохранительных органов принять меры.

Об этом сообщил источник агентству "Москва". По утверждению россиянки, инцидент произошел во время отдыха двух девушек в квартире Рыбки в "Москва-Сити". Полицейские проводят проверку этого заявления и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как напоминает издание "СвободнаяПресса", Рыбка стала известна после того, как ее задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренингов. В январе 2019-го Вашукевич и ее приятель Александр Кириллов получили условные сроки, вернулись в Москву, где им вменили статью "Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией".