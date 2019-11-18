Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Эскортницу Рыбку заподозрили в воровстве

Эскортницу Рыбку заподозрили в воровстве
Настя Рыбка. Фото: instagram.com/gosudarynia_rybka
Девушку обвинила в краже денег ее знакомая

В полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая утверждает, что Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, украла у нее 2 тыс евро, мобильный телефон и личные вещи. Пострадавшая попросила сотрудников правоохранительных органов принять меры.

Об этом сообщил источник агентству "Москва". По утверждению россиянки, инцидент произошел во время отдыха двух девушек в квартире Рыбки в "Москва-Сити". Полицейские проводят проверку этого заявления и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как напоминает издание "СвободнаяПресса", Рыбка стала известна после того, как ее задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренингов. В январе 2019-го Вашукевич и ее приятель Александр Кириллов получили условные сроки, вернулись в Москву, где им вменили статью "Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей