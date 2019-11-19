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"Скалопендра выпила": Волочкова станцевала стриптиз

"Скалопендра выпила": Волочкова станцевала стриптиз
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Королева шпагата разошлась не на шутку

В прошлом прима-балерина Большого Анастасия Волочкова показала несколько "па" поклонникам, сбросив в экстазе одежду. Королева шпагата во время минутного видео, которое она снимала сама, успела повертеться на пуантах и изобразить движения из эстрадного, бального и народного танцев, притоптывая, виляя бедрами и активно размахивая руками.

На кадрах заметно, как Волочкова пошатывается и судорожно перескакивает с одного движения на другое.

"Вроде я в форме",

– сделала вывод исполнительница танцевальной эклектики в Instagram (здесь и далее пунктуация и орфография оригиналов сохранены). Свой мини-стриптиз она показала под песню Светланы Лободы "К черту любовь".

Подписчики обладательницы роскошного тела сразу заподозрили неладное, назвав причину ее приподнятого настроения. Да и сам танец, в конце которого Анастасия держится за брюки, будто они вот-вот соскочат, зрителей совсем не впечатлил. 

"Скалопендра бухнула. Настя не смеши", "Моя бабушка двигается и танцует лучше", "Опять подболдуссимо, оставила бы для домашнего видео", "Не, ну я тоже так дома могу пританцовывать, но умру от стыда если это кто то увидит", "Слуха нет совсем, нелепые движения какие-то", "Господи, Настя кто вам сказал, что вы можете танцевать? Это же какой-то несуразный набор движений не в такт музыки. Под конец начала снимать рейтузы ну и сняла бы уже!", "Собчак лучше танцевала", – набросились на сногсшибательную блондинку подписчики. 

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Ксения АНДРЕЕВА

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