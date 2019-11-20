Звезде российского балета стало плохо

Николай Цискаридзе почувствовал сильное недомогание. Народный артист России несколько раз вызывал "скорую" утром и днем.

Медики обнаружили у него аллергию, вызванную стрессом. Они уговаривали знаменитого танцовщика ехать в больницу, но он отказался, сообщает РЕН ТВ.

Артисту так и не стало лучше. Вечером бывший солист Большого театра сам добрался в одну из петербургских клиник, где врачи оказали ему необходимую помощь.

После этого Николай Цискаридзе вернулся домой.