За происходящим наблюдал Киркоров

Сергей Лазарев выложил видео, которое произвело настоящий фурор.

На своей странице в Instagram певец опубликовал ролик со странной сценой. На кадрах видно, как Игорь Крутой и Николай Басков "дерутся", упав на пол. "Натуральный блондин" при этом кричит: "Я тебе новый подарю".

Заметив, что их снимают, Басков вскакивает и бросается к Лазареву со словами "Уйди отсюда! Еще один ……. (дурак. – Прим. Ред.)". Все это сопровождается взвизгиваниями дам – рядом были Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин, и смехом Филиппа Киркорова, который ранее в самолете ответил матом на вопрос Николая.

Что происходит на видео, остается загадкой. Запись заинтриговала подписчиков Лазарева, которые умоляют разъяснить, в чем же дело. Судя по подписи, дело было во время визита звездного десанта в Минск – там прошел юбилейный концерт Крутого.

"Надеюсь во время съемок ни один Лазарев не пострадал" "Всем желаю так дурачиться ,как Крутой в 60. А не ходить вечно серьёзными" "Хватит насиловать Баскова, что он вам такого сделал!!!!!!!!!!!" "А предисторию с чего началось то))"

– написали комментаторы.