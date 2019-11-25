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Дмитрия Ульянова госпитализировали. У него подозревают инсульт.
Артист дважды вызывал "скорую". Утром он рассказал медикам о том, что у него сильно кружится голова, но ехать в больницу отказался. Позже, когда врачи приехали во второй раз, его увезли, сообщает телеграмм-канал Mash.
В больнице диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. На "скорой" Ульянова срочно доставили в больницу. Прямо сейчас его осматривают медики. Состояние кинозвезды оценивают как тяжелое.
Дмитрий Ульянов родился в 1972 году. Он стал изчестен по ролям в фильмах и сериалах "Граница. Таежный роман", "Горюнов", "Зверобой", "Спящие", "Великая" и других.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем