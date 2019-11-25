Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Упавшая с огромной высоты Сябитова напугала народ

Телесваха пострадала на съемках шоу

Роза Сябитова поучаствовала в новом выпуске "Форт Боярд". В шоу ведущей "Давай поженимся!" нужно было пройти испытание "Ветряная мельница", которое закончилось травмой.

В шоу телеканала СТС Сябитовой предстояло проползти по крутящейся лопасти, чтобы взять ключ, спрыгнуть в море и открыть сейф. Как пишет издание "СвободнаяПресса", уже в самом начале испытания звезда упала в воду.

Портал URA.RU отмечает, что телесваха получила ушибы и отказалась дальше участвовать в испытании. Знаменитости вызвали медиков, которые ее осмотрели. Сябитовой диагностировали ушиб, но она решила продолжить съемки, отмечает газета "Вечерняя Москва"

Ведущая "Давай поженимся!" опубликовала отрывок со своим участием в Инстаграм. Поклонники, посмотревшие видео, перепугались за здоровье своей любимицы.

"Мать ты живая?", "Как ваши дела? Очень переживала", "Розочка,как твое здоровье?" – написали фанаты. 


Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей