Телесваха пострадала на съемках шоу

Роза Сябитова поучаствовала в новом выпуске "Форт Боярд". В шоу ведущей "Давай поженимся!" нужно было пройти испытание "Ветряная мельница", которое закончилось травмой.

В шоу телеканала СТС Сябитовой предстояло проползти по крутящейся лопасти, чтобы взять ключ, спрыгнуть в море и открыть сейф. Как пишет издание "СвободнаяПресса", уже в самом начале испытания звезда упала в воду.

Портал URA.RU отмечает, что телесваха получила ушибы и отказалась дальше участвовать в испытании. Знаменитости вызвали медиков, которые ее осмотрели. Сябитовой диагностировали ушиб, но она решила продолжить съемки, отмечает газета "Вечерняя Москва".

Ведущая "Давай поженимся!" опубликовала отрывок со своим участием в Инстаграм. Поклонники, посмотревшие видео, перепугались за здоровье своей любимицы.

"Мать ты живая?", "Как ваши дела? Очень переживала", "Розочка,как твое здоровье?" – написали фанаты.



