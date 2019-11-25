Виктору Семенову было 76 лет

Скончался актер театра и кино Виктор Семенов 25 ноября. Причина смерти артиста неизвестна.

Об этой трагической новости сообщили в Театре на Таганке.

С 1966 года он работал в Театре на Таганке. Заслуженный артист России играл в таких спектаклях, как "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Гамлет". Также снялся в 19 фильмах, среди которых "Золотой теленок" и "Красавец-мужчина".



"Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", – говорится в официальном аккаунте театра в Facebook.

О месте и времени прощания с Виктором Семеновым сообщат позднее.



