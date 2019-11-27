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"Не умру в туалете!": внебрачный сын Никаса Сафронова прилюдно оконфузился

"Не умру в туалете!": сын Никаса Сафронова прилюдно оконфузился
Лука Затравкин. Фото: www.globallookpress.com
Известный музыкант застрял в унитазе прямо в воздухе

Наследник одного из самых медийный художников современной России Никаса Сафронова попал в неприятную историю. Пианист Лука Затравкин не смог сам встать с унитаза в самолете. 

Инцидент произошел несколько дней назад на борту рейса "Казань – Москва", о чем поведал телеграмм-канал "Небожена", авторство которого приписывают журналистке Божене Рынске. Музыкант, говорится в сообщении, "застрял жопой в унитазе" и взмолил о помощи. 

Экипаж лайнера сразу же отозвался на крики попавшего в западню пассажира, однако без подмоги вызволить 29-летнего Луку не удалось, уточняет "URA.RU". Как отмечает очевидец курьеза, реакция пассажиров на случившееся была неоднозначной. Одни сочувствовали "большому таланту", другие потешались. И только внебрачному сыну Сафронова было не до смеха. 

"Я не умру в туалете!", – вопил попавший в беду молодой мужчина, передает РИА ФАН. 

Недолго пробыл пианист в "вакуумной ловушке". Благодаря усилиям неравнодушных Затравкина вызволили из унитазного плена. По информации источника, который винит в ЧП "лишний вес" потерпевшего, данный инцидент в жизни музыканта далеко не первый. 

Игорь СТЕКЛОВ

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