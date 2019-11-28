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Творчество Валерии страдает из-за конфликтов Пригожина

"Осколки летят": Пригожин подставил Валерию
Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер признался, что устал от реалий отечественной эстрады

Иосиф Пригожин признался, что его резкие высказывания о мире шоу-бизнеса вредят супруге – певице Валерии.

"К сожалению, осколки летят в ее сторону", - 

рассказал Пригожин в интервью "Комсомольской правде".

Продюсер добавил, что Валерия всегда просит его поберечь силы и нервы и не добиваться правды и справедливости, однако ее усилия пропадают втуне.

Страдает при этом Валерия – так, песен супруги Пригожина давно уже нет в ротации на "Русском радио". Иосиф напомнил, что, когда в 2015 году вокруг радиостанции вспыхнул конфликт, многие известные артисты пригрозили снять свои композиции из эфира, однако затем передумали и перешли на сторону нового владельца.

"Меня давно уже задолбал весь этот шоу-бизнес! Я не понимаю людей без духовных принципов, это как без костей и без фундамента", –

с горечью заявил Пригожин.  

При этом продюсер добавил, что больше не хочет "тратить жизнь на революции".

Валентина МАЙОРОВА

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