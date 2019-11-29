Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинцы заплевали своих артистов за отказ втоптать в грязь Россию

Украинцы заплевали своих артистов за отказ втоптать в грязь Россию
Фото: www.globallookpress.com
Концерт группы "Время и стекло" отменили во Львове ради молчания радикалов

Поклонники украинской группы "Время и стекло" из Львова не дождутся концерта своих кумиров. Выступление артистов в одном из городских клубов, намеченное на 5 декабря, отменили из-за их упрямства.

Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева отказались выполнять просьбу львовских активистов, которые умоляли дуэт записать пропагандистский ролик. От исполнителей требовалось назвать Крым украинским, а Россию – страной-агрессором, рассказал представитель националистов Антон Петровский.

"Для того, чтобы во Львове не было массового возмущения, организаторы решили отменить концерт",

цитирует его "УНИАН", ссылаясь на информацию заблокированного в РФ издания "РБК-Украина".

Украинская поп-группа "Время и стекло" появилась на эстраде в 2010 году. Продюсером и одним из авторов песен коллектива является Алексей Потапенко, известный в России как Потап. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей