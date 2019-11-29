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Поклонники украинской группы "Время и стекло" из Львова не дождутся концерта своих кумиров. Выступление артистов в одном из городских клубов, намеченное на 5 декабря, отменили из-за их упрямства.
Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева отказались выполнять просьбу львовских активистов, которые умоляли дуэт записать пропагандистский ролик. От исполнителей требовалось назвать Крым украинским, а Россию – страной-агрессором, рассказал представитель националистов Антон Петровский.
"Для того, чтобы во Львове не было массового возмущения, организаторы решили отменить концерт",
– цитирует его "УНИАН", ссылаясь на информацию заблокированного в РФ издания "РБК-Украина".
Украинская поп-группа "Время и стекло" появилась на эстраде в 2010 году. Продюсером и одним из авторов песен коллектива является Алексей Потапенко, известный в России как Потап.
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