Артистка явилась в невиданном ранее сексуальном образе

Российская актриса Эвелина Бледанс удивила подписчиков необычным кожаным нарядом с шипами и хлыстом в руке.

Подобный стиль артистки поразил всех ее поклонников. На опубликованном в Instagram видеоролике Бледанс размахивает своим хлыстом и заявляет, что кого-нибудь обязательно отшлепает. Однако чуть позже она все-таки успокоила подписчиков и заявила, что это просто ее новая роль в спектакле.

"Ты просто секс-бомба", "Посто как всегда! Эвелина, вы неподражаемая!", "Кайфовая девочка"!

Однако не все поклонники Бледанс оценили подобный образ звезды. Некоторые посчитали, что такой костюм не может быть оправдан потребностями спектакля.

"Да, вы актриса, но всему возрасту свои роли, вы думаете что вы выглядите моложе, но ум то не натянешь, он должен соответствовать возрасту", – написал один из комментаторов.

"Так надоела своими выкрутасами уже", – пишут недовольные подписчики.