Телеведущей не понравилась модная шапка дипломата

Ксения Собчак удивилась тому, какую шапку выбрала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова для первого дня зимы.

"Зима – самое время для странных шапок, как бы напоминает нам Мария Захарова", – написала журналистка в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Сама же дипломат опубликовала в Инстаграм фото, на котором видно лишь ее лицо, половину которого закрывает мех с объемной шапки. Захарова призналась, что любит шапки.

Подписчики официального представителя МИД РФ неоднозначно отреагировали на кадр. Одним интернет-пользователям снимок понравился, например Ларисе Гузеевой, а другие его раскритиковали.

"Красивая! Мне нравится!", "Зачем пугаете нас?", "Сначала подумала что Кристина Орбакайте", "Образ необычный, "Красавица", "Снежная королева..." – прокомментировали фото Захаровой подписчики.