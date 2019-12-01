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Ксения Собчак удивилась тому, какую шапку выбрала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова для первого дня зимы.
"Зима – самое время для странных шапок, как бы напоминает нам Мария Захарова", – написала журналистка в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".
Сама же дипломат опубликовала в Инстаграм фото, на котором видно лишь ее лицо, половину которого закрывает мех с объемной шапки. Захарова призналась, что любит шапки.
Подписчики официального представителя МИД РФ неоднозначно отреагировали на кадр. Одним интернет-пользователям снимок понравился, например Ларисе Гузеевой, а другие его раскритиковали.
"Красивая! Мне нравится!", "Зачем пугаете нас?", "Сначала подумала что Кристина Орбакайте", "Образ необычный, "Красавица", "Снежная королева..." – прокомментировали фото Захаровой подписчики.
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