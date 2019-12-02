Русскую модель вынуждают забрать судебный иск

Экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина обратилась в правоохранительные органы из-за угроз в адрес ее сына. Об этом сообщил представитель девушки.

К отцу "Мисс Москва – 2015" обратилась неизвестная женщина, которая утверждала, что шестимесячному Леону грозит опасность из-за судебных разбирательств бывших супругов. На встречу с женщиной Оксана отправила свою подругу, которая записала разговор.

"Мы считаем, что по смыслу приведенных в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребенка",

– рассказал "Интерфаксу" представитель Воеводиной, правозащитник Иван Мельников.

"В процессе беседы женщина неоднократно говорила: Оксана должна подумать над тем, что она делает... Она должна забрать иск из суда. Жизнь ребенка зависит от ее действий",

– цитирует Telegram-канал Mash слова Воеводиной.

Ради сына "Мисс Москва" уехала в другой город, который она хранит в тайне. "Для меня было очень показательно, что при наличии тысяч ресторанов в Москве эта встреча состоялась в здании, где находится московский офис юристов моего бывшего мужа", – рассказала Оксана "Комсомольской правде" о деталях встречи с неизвестной женщиной.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V состоялась в ноябре 2018 года. Через два месяца после бракосочетания король отрекся от престола и бросил жену на четвертом месяце беременности, назвав брак "ошибкой". В конце мая "Мисс Москва" родила сына, а затем пара подала на развод. На данный момент Воеводина пытается взыскать с бывшего супруга алименты: 24 тысячи фунтов в месяц, а также квартиру в Москве и Лондоне.