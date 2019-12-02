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Стас Михайлов раскрыл секреты бизнеса

Стас Михайлов зарабатывал на булках
Стас Михайлов. Фото: www.globallookpress.com
До того, как стать суперзвездой, певец занимался "добрым бизнесом"

Стас Михайлов до того, как стать популярным, испытал себя во многих областях. Будущий певец торговал в Сочи кассетами, трудился в казино и даже занимался выпечкой слоек "ням-ням".

"Мы пытались, искали себя... Там ума-то большого не надо... Но это добрый бизнес", –

рассказал Михайлов в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

По его словам, с напарником они за сезон заработали по 10 тыс. долларов. Однако проработал пекарем-предпринимателем Михайлов только один сезон: дальше требовалось вкладывать деньги в дело, однако Стас уже чувствовал, что больше всего на свете хочет стать певцом.

Поэтому он уехал из Сочи и вновь начал штурм эстрадного Олимпа.

Валентина МАЙОРОВА

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