Преждевременная смерть настигла Юлию Началову, Жанну Фриске и многих других

Телешоу "последний герой" впервые было показано в 2001 г., однако до сих пор звезды, участвовавшие в нем, уходят из жизни при весьма трагических обстоятельствах. В этом году безвременно скончались Юлия Началова, Кирилл Толмацкий, более известный как рэпер Децл, а также Крис Кельми.

Причиной смерти Началовой стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Певица умерла в больнице 16 марта.

Кирилл Толмацкий, боровшийся за выживание на тропической острове в четвертом сезоне проекта вместе с Юлей, ушел из жизни 3 февраля 2019 года. У артиста остановилось сердце после концерта в клубе.



">www.globallookpress.com"/>

Крис Кельми принимал участие в третьем сезоне "Последнего героя". И этого музыканта подвело сердце – Кельми умер 1 января уходящего года.



">www.globallookpress.com"/>

В 2015 г. близкие и поклонники простились с Жанной Фриске – обаятельная певица пала жертвой глиобластомы – рака мозга. Звезда стала мамой маленького Платона и, казалось, болезнь отступила, однако вскоре опухоль вернулась вновь.

">www.globallookpress.com"/>

Вера Глаголева, участвовавшая в шоу вместе с Крисом Кельми, долгое время боролась с раком желудка. "Ангел с грустными глазами" не смогла победить опасный недуг, актриса умерла 16 августа 2017 года.

">www.globallookpress.com"/>

Одной из первых жертв злого рока "последнего героя" стал актер и режиссер сергей Бодров-младший. Звезда "Брата-2" погиб вместе со съемочной группой при сходе ледника в Кармадонском ущелье в сентябре 2002 года.

">www.globallookpress.com"/>

Первой жертвой таинственного проклятия стал телеведущий и продюсер Сергей Супонев. Он скончался от травм, полученных при аварии на снегоходе, в 2001 году.