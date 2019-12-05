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"Какая сочная": экс-солистка "ВИА Гры" открыла роскошное тело

"Какая сочная": экс-солистка "ВИА Гры" открыла роскошное тело
Надежда Грановская. Фото: www.globallookpress.com
Участница первого состава знаменитой группы показала голую грудь

Надежда Грановская опубликовала в Инстаграм два фото. На них она позирует в красном наряде с запахом и эффектными рукавами. В глубоком кружевном декольте едва умещается роскошный бюст, а между полами виднеется обнаженное бедро.

На первом кадре жгучая брюнетка, не раз сводившая с ума миллионы поклонников, показана в анфас. Одна ее рука лежит на талии другая держится за колье, прядь волос небрежно падает на лицо. На втором экс-солистка "ВИА ГРы", будто присев на стол, склонила голову и коснулась груди.

Снимки не оставили равнодушных. Поклонницы артистки восхищались наперебой:

"Какая женственно красивая!", "Ты прямо роскошна", "Околдовала просто", "Какая сочная", "Супердевочка", "Прелестно", "Наденька как же я вас с Верой (Брежневой) люблю, еще со времен "ВИА Гры", но и Аньку (Седокову). Было б здорово, конечно, чтобы вы втроем спели на 20-летие группы (3 сентября 2020 г.) все песни, думаю взорвали б зал".  

Не сдержали эмоций и мужчины. "Ааааааууууфффф", Огонь", "Шикарная, бомба", "О, секси", "Кричу", "Божественная Наденька", "Оеей", "Мощь", – поделились они впечатлениями.

Надежда Грановская – украинская певица, актриса, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Она была солисткой популярной женской группы "ВИА Гра" в 2000-го по 2006 г. и в 2009 – 2011 годах. Недавно на Первом канале завершился показ сериала "Ничто не случается дважды, в котором артистка сыграла одну из ролей.

Ранее Надежда Грановская согласилась родить четвертого ребенка.

Фоторепортаж
"ВИА Гра" умерла в преддверии конца света
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Полина ДОРОЖКИНА

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