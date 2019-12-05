Звезда Playboy показала обнаженную грудь

Модель Мария Лиман снялась без одежды в зеркале. На девушке лишь трусы, а пышную грудь она прикрыла руками. "Делюсь с вами моим телом. Кто почувствовал?" – подписала звезда снимок.

Подписчики стали гадать: Лиман сделала опечатку в слове "тепло" или намерено оставила такую провокационную подпись. В комментариях восхитились ее соблазнительной фигурой:

"Красивая девочка", "Какая прелесть", "Жарко стало", "Красивая фигурка!", "Горячая малышка", "Я почувствовал твое тепло", "Руки уберешь – совсем жарко будет!", "Да снимись в порно, народ ждет этого шага!", "А они настоящие?", "Бидоны отменные",

– написали Лиман в Instagram.

"Когда станешь министром?", – вспомнили подписчики и про ее неудавшуюся карьеру чиновника ростовской администрации, передает "Пятый канал".

Мария Лиман – российская модель, телеведущая. Стала известна благодаря откровенной съемке в журнале Playboy.