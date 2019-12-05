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Народный артист России Филипп Киркоров должен выплатить латвийскому банку ABLV €651 тыс по ипотечному кредиту, а также штраф, неустойку и проценты. Таков вердикт Таганского суда Москвы, частично удовлетворившего гражданский иск финансового учреждения, требовавшего около четырех миллионов евро. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца.
Сам процесс прошел в закрытом режиме.
"Просьба банка была €3,9 млн, он настаивал на этом. Решение принято, €651 тыс. вместо €4 млн, не считая процентов – около €20 тыс.", – цитирует ТАСС защитника.
По его словам, юристы Бедросовича предлагали банку пойти на мировое соглашение, но истец отказался.
"Это очередная наша с Филиппом победа – полная, безоговорочная и потрясающая", – резюмировал Добровинский.
По данным агентства, "зайка моя" был заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком является компания певца ООО "Филипп Киркоров продакшн".
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