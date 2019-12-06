Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Отказался жениться: российская артистка жестоко убила своего любовника

Отказался жениться: российская артистка жестоко убила своего любовника
Фото: www.globallookpress.com
Подозреваемая требовала от жертвы развода с женой

В суде города Омска рассматривают дело артистки Музыкального театра, ее подозревают в том, что она убила своего любовника. Трагедия произошла в августе этого года. Молодая кларнетистка, по версии следствия, ударила 53-летнего сантехника ножом в грудь после того, как он отказался на ней жениться.

"Он неоднократно поднимал на меня руку. В 2016 году я снимала побои – была поверхностная травма шеи, синяки на руках",

– рассказала подозреваемая. По ее словам, убитый часто напивался на работе и просил у женщины денег. Однако артистка призналась, что любила мужчину, поэтому все терпела.

Несмотря на отношения с кларнетисткой, сантехник был женат, что первое время скрывал. Его дочь рассказала NGS55, что подозреваемая часто звонила им с матерью – на ночь даже приходилось отключать телефон:

"Будучи пьяной она ползла за ним до дома, приходила под двери нашей квартиры и кричала на всю лестничную площадку, чтобы он развелся".

Артистка Музыкального театра сейчас находится под домашним арестом. Подозреваемая сообщила, что коллеги и близкие не отвернулись от нее после случившегося, а также надеется продолжить музыкальную карьеру.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Молодая кларнетистка и пожилой сантехник! Похоже, девушке надо было давно надо было бы обратиться к психиатру.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей