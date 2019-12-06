Подозреваемая требовала от жертвы развода с женой

В суде города Омска рассматривают дело артистки Музыкального театра, ее подозревают в том, что она убила своего любовника. Трагедия произошла в августе этого года. Молодая кларнетистка, по версии следствия, ударила 53-летнего сантехника ножом в грудь после того, как он отказался на ней жениться.

"Он неоднократно поднимал на меня руку. В 2016 году я снимала побои – была поверхностная травма шеи, синяки на руках",

– рассказала подозреваемая. По ее словам, убитый часто напивался на работе и просил у женщины денег. Однако артистка призналась, что любила мужчину, поэтому все терпела.

Несмотря на отношения с кларнетисткой, сантехник был женат, что первое время скрывал. Его дочь рассказала NGS55, что подозреваемая часто звонила им с матерью – на ночь даже приходилось отключать телефон:

"Будучи пьяной она ползла за ним до дома, приходила под двери нашей квартиры и кричала на всю лестничную площадку, чтобы он развелся".



Артистка Музыкального театра сейчас находится под домашним арестом. Подозреваемая сообщила, что коллеги и близкие не отвернулись от нее после случившегося, а также надеется продолжить музыкальную карьеру.

