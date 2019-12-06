Звезды сериала не дожили до глубокой старости

В 2011-м двенадцатисерийная мыльная опера "Серафима прекрасная" приковывала к экранам домохозяек и пенсионеров. Премьерный год стал для мини-сериала одновременно удачным и печальным.

Фильм получил премию ТЭФИ за лучший сценарий. Андрей Хворов. Весной того же года мир покинул Андрей Хворов, известный актер, сыгравший Николая Николаевича Красина. Ему было всего 49 лет, уточняет автор Яндекс Дзен "Вкус популярности".

Артист не дожил до своего полувекового юбилея каких-то 12 дней. У Хворова лопнул сосуд в легком после неудачного падения во время трюка. Но врачи этого не заметили, и через два дня киноактер умер.

На следующей год утратой сериальной семьи стала Светлана Евдокимова. В списке ее киноработ, кроме "Серафимы прекрасной", значатся фильмы "Право руководить", и "Тайна волчьей пасти", уточняет Яндекс Дзен канал "Cinema Production". Актриса умерла на 64-м году жизни в США. В свободном доступе очень мало информации о ее жизни и творчестве. Также неизвестна причина смерти Евдокимовой.

В прошлом году от остановки сердца скончался популярный актер театра и кино Сергей Шеховцов, который запомнился поклонникам сериала как Иван Кузин. Однако большинству россиян он больше знаком по "Дальнобойщикам". В разные годы Шеховцов служил в МХТ им.Чехова, в театре "Фабрика театральных событий" и в "Современнике". Востребованному артисту было всего 56 лет.