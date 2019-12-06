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Марина Максимова, которую широкая публика знает, как певицу МакSим, оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако сегодня она решила поделиться радостной новостью: звезда ответила согласием на предложение руки и сердца.
На своей страничке в Instagram МакSим показала роскошное кольцо, которое подарил ей избранник, и лаконично написала:
"Я сказала "Да"!"
Подписчики наперебой бросились поздравлять очаровательную певицу:
"Третий раз на счастье!)", "Неожиданно прекрасная новость!", "Поздравляю! Счастья, Любви, благополучия и процветания вашей семье!", "Вы заслужили счастье вы такой приятный человек с добрым сердцем Будь счастлива" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Звезда не раскрываем имя своего избранника. Ранее она рассказывала, что ее любимый человек избегает публичности. МакSим воспитывает двух дочерей – одну она родила в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отец второй – бизнесмен Антон Петров.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем