Кто стал избранником звезды, неизвестно

Марина Максимова, которую широкая публика знает, как певицу МакSим, оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако сегодня она решила поделиться радостной новостью: звезда ответила согласием на предложение руки и сердца.

На своей страничке в Instagram МакSим показала роскошное кольцо, которое подарил ей избранник, и лаконично написала:

"Я сказала "Да"!"

Подписчики наперебой бросились поздравлять очаровательную певицу:

"Третий раз на счастье!)", "Неожиданно прекрасная новость!", "Поздравляю! Счастья, Любви, благополучия и процветания вашей семье!", "Вы заслужили счастье вы такой приятный человек с добрым сердцем Будь счастлива" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Звезда не раскрываем имя своего избранника. Ранее она рассказывала, что ее любимый человек избегает публичности. МакSим воспитывает двух дочерей – одну она родила в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отец второй – бизнесмен Антон Петров.