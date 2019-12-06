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Лазарев наотрез отказался жениться

Лазарев наотрез отказался жениться
Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Артист и без этого считает себя счастливым человеком

Известный российский певец Сергей Лазаер заявил, что не собирается жениться. Об этом сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на "КП". 

По его словам, он "не работает в этом направлении". Музыкант уверен, что каждый человек сам выбирает свой путь и развитие по жизни. Лазарев назвал себя счастливым человеком, который уже имеет детей. 

Отметим, Сергей Лазарев воспитывает годовалую дочь и пятилетнего сына. Малыши появились на свет благодаря суррогатному материнству. 

Сергей САЗОНОВ

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