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Известный российский певец Сергей Лазаер заявил, что не собирается жениться. Об этом сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на "КП".
По его словам, он "не работает в этом направлении". Музыкант уверен, что каждый человек сам выбирает свой путь и развитие по жизни. Лазарев назвал себя счастливым человеком, который уже имеет детей.
Отметим, Сергей Лазарев воспитывает годовалую дочь и пятилетнего сына. Малыши появились на свет благодаря суррогатному материнству.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем