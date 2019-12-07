Выходка молодого исполнителя не помогла ему пробиться дальше

В минувшую пятницу состоялся очередной выпуск шоу "Голос – 8". Одним из выступающих был молодой певец из Екатеринбурга Арсений Курчанин.

Сергей Шнуров, в чьей команде он выступал, охарактеризовал своего подопечного как романтичного артиста, который любит играть музыку. Сам Арсений рассказал, что готов делать все на сцене.

Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней. Этот выпад не помог парню и даже наоборот. Не скрывшая своего разочарования Гагарина отметила, что не оценила юмора. При этом она простила Арсения и добавила, что знает, кто научил его этому.

В конечном счете выходка Курчанина не помогла ему и певец покинул проект, не пройдя дальше. В своем последнем слове он поблагодарил близких за поддержку и извинился перед Полиной.