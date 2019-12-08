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Сына Валерии госпитализировали после страшного ДТП

Наследник певицы перенес операцию

Арсений Шульгин, младший сын Валерии, а также его девушка Лиана врезались в отбойник по дороге в Санкт-Петербург. За рулем была возлюбленная наследника артистки, которому потребовалась операция.

Как сообщил телеканалу РЕН ТВ, Иосиф Пригожин Арсений хотел сделать сюрприз матери, у которой будет концерт в Северной столице. 

Полина ИВАНОВА

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