Нибиру
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Арсений Шульгин, младший сын Валерии, а также его девушка Лиана врезались в отбойник по дороге в Санкт-Петербург. За рулем была возлюбленная наследника артистки, которому потребовалась операция.
Как сообщил телеканалу РЕН ТВ, Иосиф Пригожин Арсений хотел сделать сюрприз матери, у которой будет концерт в Северной столице.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко