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Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов устал от лжи и слухов, которые ходят вокруг него. Актер считает, что за клевету нужно отвечать на законодательном уровне.
"Я уже так устал от вранья. Сколько раз меня "хоронили", вы даже не представляете. И я считаю, что ложь должна наказываться по закону",
– заявил Добронравов. Артист отметил, что подобные новости тревожат его родственников, и за распространение ложной информации необходимо отвечать.
"Писали даже, что у меня роман с Татьяной Кравченко. От всего этого обидно и больно",
– рассказал актер в интервью Teleprogramma.pro.
Федор также опроверг ряд слухов о "Сватах". Актер заявил, что сериал не будет закрываться из-за ситуации на Украине – действие просто перенесли в Беларусь, а съемки задерживаются из-за ожидания снега. Кроме того, прежний актерский состав сохранится.
Первая серия "Сватов" вышла в 2008 году, с тех пор сериал обрел бешеную популярность и множество поклонников. Выход нового седьмого сезона запланирован на 2020 год.
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