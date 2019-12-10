Актера успели "похоронить" несколько раз

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов устал от лжи и слухов, которые ходят вокруг него. Актер считает, что за клевету нужно отвечать на законодательном уровне.

"Я уже так устал от вранья. Сколько раз меня "хоронили", вы даже не представляете. И я считаю, что ложь должна наказываться по закону",

– заявил Добронравов. Артист отметил, что подобные новости тревожат его родственников, и за распространение ложной информации необходимо отвечать.

"Писали даже, что у меня роман с Татьяной Кравченко. От всего этого обидно и больно",

– рассказал актер в интервью Teleprogramma.pro.

Федор также опроверг ряд слухов о "Сватах". Актер заявил, что сериал не будет закрываться из-за ситуации на Украине – действие просто перенесли в Беларусь, а съемки задерживаются из-за ожидания снега. Кроме того, прежний актерский состав сохранится.

Первая серия "Сватов" вышла в 2008 году, с тех пор сериал обрел бешеную популярность и множество поклонников. Выход нового седьмого сезона запланирован на 2020 год.