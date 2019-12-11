Грета Тунберг стала человеком года

Журнал Time, который не раз называл самой важной персоной президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа, выбрал активистку Грету Тунберг главной звездой этого года.

"Сила юности", – так подписало издание материал о 16-летней шведке, которая на обложке стоит на скале около бушующего океана в Португалии. Фото опубликовали в Инстаграм.

Тунберг – одна из лидеров мирового экологического движения. В своей речи 2019-го на саммите ООН она обвинили политиков в том, что они украли у нее детство, возложив на плечи ее поколения необходимость решить климатические проблемы. Грета стала известна в 2018-м, напоминает "Вечерняя Москва". Она начала ходить к парламенту Швеции с требованием усилить борьбу против изменения климата.