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Ушла из жизни заслуженная артистка России

Ушла из жизни заслуженная артистка России
Екатерина Дурова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Звезде театра и кино было 60 лет

Скончалась Екатерина Дурова. Об этом сообщили в Театре на Малой Бронной, на сцену которого она выходила много раз..

Заслуженная артистка РФ умерла "сегодня после продолжительной болезни", записано на сайте театра. Там же говорится, что день и место прощания со звездой назовут позже.

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Дурова родилась 25 июля 1959 г. в Москве в семье народного артиста СССР Льва Дурова и Ирины Кириченко – актрисы театров "Современник" и "Ленком".

В 1976 г., после окончания школы, Екатерина поступила в ГИТИС, закончив которыйбыла актрисой Театра на Таганке, а в 1984 г. ушла в Театр на Малой Бронной.

В кино Дурова впервые сыграла, будучи студенткой, в 1977 г., это была мелодрама "Школьный вальс". Потом исполнила главную роль в фильме "Фантазии Фарятьева" и эпизодическую – в "Зеленом фургоне". Снималась в "Ералаше". Известна также по картинам "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день" и сериалу "Кровавая барыня".

Полина ДОРОЖКИНА

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