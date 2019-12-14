Балерина показала голые ступни, но подписчики сравнили их с куриными лапами

Анастасия Волочкова показала, как отдыхает после тяжелого дня. Красавица-танцовщица собиралась в пятницу 13-е поужинать с любимым мужчиной в гостиной. Перед трапезой звезда сфотографировалась на диване, показав свои ноги, что не понравилось интернет-пользователям.

"Просто дома в любви",

– подписала кадр Волочкова, позирующая в своем любимом желтом костюме. Недображелатели накинулись на балерину, раскритиковав ее за наряд и за то, что она показывает некрасивые, по их мнению, ступни.

"Наська, прячь ласты, ты самцов отпугиваешь", "Ну, почему всегда на первом плане эти куриные лапы?", "Торчащие ноги мне напомнили копыта кобылы!", "А почему она все время в жёлтой этой форме, раньше у нее спортивные брюки были как баллоны, в них она все время репетировала!?", "Ужас", "Господи, ну зачем показывать такие ступни, ну можно же прикрыть", "Что с ногами?" - прокомментировали снимок знаменитости злопыхатели.

Впрочем, фанаты считают, что у Волочковой "натруженные" и красивые ноги. Многие не смогли оторвать свой взгляд от очаровательной улыбки артистки. Некоторым поклонникам понравилась уютная обстановка в ее доме.