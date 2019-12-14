Наставницу в телепроекте распекли за странный выбор песен и желание понравится Меладзе

На шоу "Голос" разгорелся скандал – Сергей Шнуров обрушился на Полину Гагарину с критикой. По мнению музыканта, певица подобрала для своей 17-летней участницы не по возрасту сложную композицию. Со Шнуровым согласились и зрители.

"Вот, Полин, почему она исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!"

– обратился к Гагариной Шнуров в новом выпуске программы на Первом канале.

Артистка смогла лишь выдавить из себя "потому что", а певец предположил, что она выбрала эту песню, чтобы угодить Константину Меладзе, но тот не согласился с этим. Поклонники шоу посчитали, что Шнуров прав, и заплевали Гагарину в комментариях под роликом в Youtube.

"Все правильно Сергей сказал, не подходит этому ребенку такая песня – полное несоответствие", "У Гагариной аж глаза на мокром месте. Но Шнуров всё по делу сказал", "Абсолютно соглашусь с Шнуровым. Даже по голосу слышно, что девочка поет, не подходит песня", "Шнур Гагарину правильно поучил уму-разуму", "Полина здесь явно лишняя,не доросла она ещё,чтобы кого-нибудь наставлять", "Да, Гагарина вообще ужасный наставник. Ума нет. Эта песня не для этой девочки", – отметили зрители.