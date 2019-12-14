Певица натянула наряд до ушей

Нюша опубликовала в Инстаграм фото с моря. В кадре артистка сексуально изогнулась в купальнике с леопардовым принтом, который едва прикрыл ее интимное место. Оголившаяся звезда вызвала своим видом неоднозначную реакцию среди подписчиков.

"Давайте посмотрим в комментариях, кого среди нас больше: сметана в 1в пластике или в 2 в стекле?"

– подписала кадр Нюша, посвятив пост проблемам экологии.

Однако интернет-пользователей не заинтересовал вопрос экологических упаковок, которую предложила обсудить знаменитость. Все внимание подписчиков привлек узкий внизу купальник Нюши. Многих поклонников шокировала смелость молодой мамы, но они отметили, что она прекрасна и может позволить себе так оголяться.

"Ню, Какая ты красотка, просто нереальная", "Прелесть фигурка", "Красавица", "Вау! Какой купальник!", "Слишком горячо", "Какая же ты красоточка, фото супер", "Нюша бесспорно вы красивая! Но иногда фото просто шокируют!" – восхитились красотой Нюши фанаты.

Однако нашлись и недовольные. Недоброжелатели раскритиковали певицу за излюшнюю откровенность:

"Ужас", "Ну мать понесло", "Весь сникерс наружу", "Зачем такой купальник одевать ,если там все видно практически? Это же некрасиво", "Красиво конечно, но для меня очень откровенно", "Нюша вот зачем ты так?! Скромность тебе идёт лучше".