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В Липецке поймали обстрелявшего звезд россиянина

Фаната атаковал кумиров ради совместного фото

В Липецке поклонник группы HammAli & Navai хотел сфотографироваться со своими кумирами. Ради совместного кадра мужчина преследовал музыкантов и даже выстрелил несколько раз по их машине. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Как выяснили авторы блога, фаната группы быстро задержали – он во всем сознался. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 213-й "Хулиганство". Любопытно, что следов от выстрелов на автомобиле не нашли. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. 


Полина ИВАНОВА

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