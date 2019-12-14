Фаната атаковал кумиров ради совместного фото

В Липецке поклонник группы HammAli & Navai хотел сфотографироваться со своими кумирами. Ради совместного кадра мужчина преследовал музыкантов и даже выстрелил несколько раз по их машине. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Как выяснили авторы блога, фаната группы быстро задержали – он во всем сознался. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 213-й "Хулиганство". Любопытно, что следов от выстрелов на автомобиле не нашли. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.



