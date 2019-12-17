Звезда фильма "Текст" возмутила поклонников своей просьбой

Кристина Асмус призналась, что любит программу "Танцы". Актриса, опубликовала в социальной сети фото, на котором она позирует в одном свитере и прикрепила пост, в котором попросила фанатов поддержать двух конкурсантов, которые ей понравились. Подписчики жены Гарика Харламова пришли к выводу, что она поступает несправедливо.

"Вам не кажется, что это не честно, когда медийная личность с не малой аудиторией просит поддержать определенных конкурсантов. А остальным как победить без такой поддержки",

– обратился к Асмус один из поклонников.

Артистка указала на то, что просит поддержать ребят, если ее фанаты так же, как и она, болеют именно за них. Впрочем, ответ жены Харламова не унял споров под постом. Многие интернет-пользователи согласились с возмутившимся подписчиком Асмус:

"Поддержу. Мне, кажется, что это нечестно. Что ж делать участникам других команд", "Поддерживаю это не честно! А Кристина сейчас под дурочку будет косить".