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Последние несколько лет долг "Первого канала" непрерывно растет, поэтому скоро он может попросту исчезнуть из эфира – сообщают СМИ. С финансовыми проблемами на канале связывают и увольнение сотрудников.
Эксперты считают, что если в ближайшее время не изменить схему финансирования канала или не пересмотреть его политику, то "Первый" может закрыться. Также предстоит решить, нужен ли вообще россиянам еще один канал с большим объемом не развлекательной, а политической информации.
"На "Первом канале" — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить",
– сообщил источник изданию Meduza.
Как пишет Ura.ra, возможно, рейтинги телеканала упали из-за того, что компания поздно начала выходить в Интернет. В этому видят вину Константина Эрнста, которого источник журналистов назвал "очень плохим бизнесменом".
Представители "Первого канала" на тревожные новости пока не отреагировали.
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