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СМИ: россияне останутся без "Первого канала"

СМИ: россияне останутся без "Первого канала"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Финансовый коллапс может привести к исчезновению канала

Последние несколько лет долг "Первого канала" непрерывно растет, поэтому скоро он может попросту исчезнуть из эфира – сообщают СМИ. С финансовыми проблемами на канале связывают и увольнение сотрудников.

Эксперты считают, что если в ближайшее время не изменить схему финансирования канала или не пересмотреть его политику, то "Первый" может закрыться. Также предстоит решить, нужен ли вообще россиянам еще один канал с большим объемом не развлекательной, а политической информации.

"На "Первом канале" — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить",

сообщил источник изданию Meduza.

Как пишет Ura.ra, возможно, рейтинги телеканала упали из-за того, что компания поздно начала выходить в Интернет. В этому видят вину Константина Эрнста, которого источник журналистов назвал "очень плохим бизнесменом".

Представители "Первого канала" на тревожные новости пока не отреагировали. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Grumbler
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Ну да, реклама, стоящая миллионы идет по времени столько же, сколько и передачи, а денег все не хватает. А рэйтинги.. Все меньше народу хочет слушать (на всех федеральных каналах) хвалебные речи проплаченных пропагандонов, о том, как у нас все хорошо.
ну и слава Богу!!!
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практически его мало кто смотрит
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