Финансовый коллапс может привести к исчезновению канала

Последние несколько лет долг "Первого канала" непрерывно растет, поэтому скоро он может попросту исчезнуть из эфира – сообщают СМИ. С финансовыми проблемами на канале связывают и увольнение сотрудников.

Эксперты считают, что если в ближайшее время не изменить схему финансирования канала или не пересмотреть его политику, то "Первый" может закрыться. Также предстоит решить, нужен ли вообще россиянам еще один канал с большим объемом не развлекательной, а политической информации.

"На "Первом канале" — финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить",

– сообщил источник изданию Meduza.

Как пишет Ura.ra, возможно, рейтинги телеканала упали из-за того, что компания поздно начала выходить в Интернет. В этому видят вину Константина Эрнста, которого источник журналистов назвал "очень плохим бизнесменом".

Представители "Первого канала" на тревожные новости пока не отреагировали.