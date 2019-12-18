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Киркоров лишился квартиры за 200 миллионов рублей

Жилье продадут за долги по кредиту

Таганский суд Москвы встал на сторону ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank в споре с Филиппом Киркоровым.

Теперь, как выяснили журналисты, получив решение судьи, певцу и его компании придется отдать 779 тыс. евро задолженности, штрафов и процентов, пишет агентство "ФедералПресс"

Чтобы погасить долг, уточняет агентство "Москва", квартира поп-короля за 193 млн рублей уйдет с молотка. Продадуттакже духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашину. Как передает телеканал "Мир24", это жилье Киркоров заложил по договору ипотечного кредита. Как отмечает издание "Вечерняя Москва", суд проходил в закрытом режиме. 

Полина ИВАНОВА

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