Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Чехова показала грудь в кружевном белье

Чехова показала грудь в кружевном белье
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая выставила напоказ свои роскошные формы

Анфиса Чехова продолжает радовать своих поклонников горячими фотографиями. Телеведущая снялась в кружевном нижнем белье и белом халате, открыв свою пышную грудь и ноги. В руках у артистки – восточный сосуд, благодаря которому Чехова напомнила подписчикам принцессу Жасмин.

"Наоборот побольше надо таких фотографий надо", "Фантастическая", "Настоящая Красавица", "Какая сочная!", "Ты богиня красоты", "Замечательно выглядите", "Лучше без белья, чтоб было эффектно", "Красивые формы", "Вкусняшка", "Вот ты шалунья", "Принцесса Жасмин из Аладдина должна быть именно такой", "Хороша чертовка",

– восхитились в комментариях фигурой телеведущей, отметив, что без белья было бы намного лучше. "Только вот ты везде одна. Почему?", – задал вопрос один из подписчиков. На что Чехова, отшутившись, ответила: "А вы хотели бы, чтобы рядом со мной стоял еще мужик в нижнем белье?".

Ранее экс-ведущая "Секса с Анфисой Чеховой" поделилась откровенным фото в купальнике с огромным декольте.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей