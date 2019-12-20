Телеведущая выставила напоказ свои роскошные формы

Анфиса Чехова продолжает радовать своих поклонников горячими фотографиями. Телеведущая снялась в кружевном нижнем белье и белом халате, открыв свою пышную грудь и ноги. В руках у артистки – восточный сосуд, благодаря которому Чехова напомнила подписчикам принцессу Жасмин.

"Наоборот побольше надо таких фотографий надо", "Фантастическая", "Настоящая Красавица", "Какая сочная!", "Ты богиня красоты", "Замечательно выглядите", "Лучше без белья, чтоб было эффектно", "Красивые формы", "Вкусняшка", "Вот ты шалунья", "Принцесса Жасмин из Аладдина должна быть именно такой", "Хороша чертовка",

– восхитились в комментариях фигурой телеведущей, отметив, что без белья было бы намного лучше. "Только вот ты везде одна. Почему?", – задал вопрос один из подписчиков. На что Чехова, отшутившись, ответила: "А вы хотели бы, чтобы рядом со мной стоял еще мужик в нижнем белье?".

Ранее экс-ведущая "Секса с Анфисой Чеховой" поделилась откровенным фото в купальнике с огромным декольте.