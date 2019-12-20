Модель повертелась на пляже в крошечном купальнике

Анастасия Квитко снялась в полуобнаженном виде, выставив напоказ свою фигуру. Модель прогулялась по пляжу в желтом купальнике, который едва прикрывал ее грудь и ягодицы.

Подписчики "русской Кардашьян", причем большинство из них – зарубежные, восхитились ее формами:

"Горячо", "Вау", "Одно из твоих лучших видео", "Великолепная", "Такая красивая", "Молодец", "Идеальная", "Ты чего? Села на пчелу?", "Можно мне туда положить голову хотя бы на секунду?", "У тебя самое идеальное в мире тело",

– прокомментировали ее видео в Instagram, не забыв обратить внимание на пышные ягодицы модели.

Ранее Квитко снялась под пальмой в бикини, прикрыв обнаженные ягодицы парео.