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"Русская Кардашьян" сняла обнаженные ягодицы крупным планом

"Русская Кардашьян" сняла обнаженные ягодицы крупным планом
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель повертелась на пляже в крошечном купальнике

Анастасия Квитко снялась в полуобнаженном виде, выставив напоказ свою фигуру. Модель прогулялась по пляжу в желтом купальнике, который едва прикрывал ее грудь и ягодицы.

Подписчики "русской Кардашьян", причем большинство из них – зарубежные, восхитились ее формами:

"Горячо", "Вау", "Одно из твоих лучших видео", "Великолепная", "Такая красивая", "Молодец", "Идеальная", "Ты чего? Села на пчелу?", "Можно мне туда положить голову хотя бы на секунду?", "У тебя самое идеальное в мире тело",

прокомментировали ее видео в Instagram, не забыв обратить внимание на пышные ягодицы модели.

Ранее Квитко снялась под пальмой в бикини, прикрыв обнаженные ягодицы парео.

Карина СИРАЗОВА

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