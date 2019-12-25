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Российская пианистка отравилась газом в Венгрии

Российская пианистка отравилась газом в Венгрии
Фото: pixabay.com
27-летняя девушка погибла на отдыхе

Российская пианистка Элина Валиева отравилась газом на отдыхе в Венгрии. Об этом сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.

"Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница – замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева",

написал музыкант Юрий Богданов в Facebook. Девушка путешествовала со своим молодым человеком. Трагедия произошла из-за утечки газа в душе, сообщает "Башинформ".

Элина Валиева известна в музыкальных кругах как в России, так и за рубежом. 27-летняя пианистка была выпускницей Московской государственной консерватории имени Чайковского, а также лауреатом многих международных премий, стипендиаткой Министерства культуры России и президента Белоруссии.

Карина СИРАЗОВА

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