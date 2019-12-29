Актеру было 72 года

Константин Юченков ушел из жизни 28 декабря. Народный артист России долго болел.

Печальную новость сообщили в Тверском академическом театре драмы. Больше ста ролей актер сыграл в театре: Лопахина в "Вишневом саде", Мольера в "Кабале святош" Булгакова и др. Также Юченков снимался в кино и сериалах.

"Актёр с искристыми глазами, говорящий со сцены собственной душой. Артист сногсшибательного таланта, с бездонным сердцем и неповторимой улыбкой. Человек высокой силы духа, все эпитеты о котором – скромные комплименты", - говорится в сообщении на официальном сайте.



Попрощаются с артистом 31 декабря. Церемония пройдет в театре, где он служил последние годы.