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Константин Юченков ушел из жизни 28 декабря. Народный артист России долго болел.
Печальную новость сообщили в Тверском академическом театре драмы. Больше ста ролей актер сыграл в театре: Лопахина в "Вишневом саде", Мольера в "Кабале святош" Булгакова и др. Также Юченков снимался в кино и сериалах.
"Актёр с искристыми глазами, говорящий со сцены собственной душой. Артист сногсшибательного таланта, с бездонным сердцем и неповторимой улыбкой. Человек высокой силы духа, все эпитеты о котором – скромные комплименты", - говорится в сообщении на официальном сайте.
Попрощаются с артистом 31 декабря. Церемония пройдет в театре, где он служил последние годы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем