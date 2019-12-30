Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Умер заслуженный артист РСФСР

Умер заслуженный артист РСФСР
Фото: www.globallookpress.com
Актеру было 90 лет

Владимир Генин скончался 28 декабря в Краснодаре.

Заслуженный артист РСФСР был ветераном ВОВ, почетным гражданином города и известным солистом Музыкального театра и Краснодарского творческого объединения "Премьера". Печальную новость сообщили в краснодарской администрации.

Генин известен по ролям в Краснодарском музыкальном театре, где пел более полувека. На сцену он выходил в образах князя Орловского в "Летучей мыши", Мистера Икса в "Принцессе цирка" и др.

Прощание с заслуженным артистом РСФСР Владимиром Гениным (настоящая фамилия актера – Пиотух) пройдет сегодня, 30 декабря, в 13:30 в Музыкальном театре КТО "Премьера" имени Л.Г. Гатова.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей