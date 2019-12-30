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Владимир Генин скончался 28 декабря в Краснодаре.
Заслуженный артист РСФСР был ветераном ВОВ, почетным гражданином города и известным солистом Музыкального театра и Краснодарского творческого объединения "Премьера". Печальную новость сообщили в краснодарской администрации.
Генин известен по ролям в Краснодарском музыкальном театре, где пел более полувека. На сцену он выходил в образах князя Орловского в "Летучей мыши", Мистера Икса в "Принцессе цирка" и др.
Прощание с заслуженным артистом РСФСР Владимиром Гениным (настоящая фамилия актера – Пиотух) пройдет сегодня, 30 декабря, в 13:30 в Музыкальном театре КТО "Премьера" имени Л.Г. Гатова.
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