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Макеева заинтриговала фотографией без лифчика

"Своя или импланты?": Макеева заинтриговала фотографией без лифчика
Анастасия Макеева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда считает, что свободная грудь - залог здоровья

Анастасия Макеева поделилась шокирующим откровением со своими поклонниками. Оказывается, актриса не любит носить бюстгальтеры.

"Во-первых,мне так удобно Во-вторых,это красиво 
В-третьих,не нарушается кровообращение и сосочки вверх", – написала звезда на своей страничке в Instagram. Кроме того, актриса добавила, что ходить без лифчика полезно для здоровья.

Многие решили, что Анастасия прибегла к хирургическому вмешательству: "зачем вводить людей заблуждение об отсутствии силикона", "Своя грудь или модные щас импланты?", "конечно, импланты. Посмотрите фото несколько лет назад. И сравните)". 

Смелый выбор артистки одобрили не все ее подписчики: "Что-то вам в разнос понесло как же приличия как же скромность", "Новый лозунг : "долой бюстгальтер, соски вверх", "Дамы-долой бюстики, мужчины – долой трусы", "мужские соски, не прикрытые лифчиками никого не смущают. А женские – неприлично", будьте скромнее , женщину украшает скромность и ум !!!"   

Впрочем, преданные поклонники Анастасии поддержали ее решение и не поскупились на комплименты: "С такой грудью грех бюстгальтер носить!!!", "хорошо соски натерла)", "Какая ты клевая бомбическая грудь", "сосочки ммм", "Ух!!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА

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