Волнующие россиян подробности выдала дочь режиссера Эльдара Рязанова

Споры о сексе в легендарной советской комедии, которую традиционно крутят в канун Нового года по телевизору, пресекла дочь ее создателя Эльдара Рязанова. По словам киноведа и филолога Ольги Рязановой, тема интимной близости Ипполита и Нади в ленте "Ирония судьбы, или с легким паром" волновала общественность накануне.

Многие обращались лично к родственнице прославленного режиссера. Кроме того, любопытных россиян интересовали и другие подробности.

К примеру, "стоит ли делать на Новый год заливную рыбу, класть ли яблочко в салат и можно ли зимой носить ботинки на тонкой подошве". Эти вопросы Ольга проигнорировала в Facebook, однако открыла кое-какие тайны о создании киноленты.

Оказывается, съемки картины закончились еще летом 1975 года. Но премьеру решено было отодвинуть до 1 января 1976 года, уточняет телеканал "360".

Леонид Брежнев, несмотря на заявления советских чиновников о том, что фильм пропагандирует пьянство, остался доволен "Иронией судьбы". Рязанову, правда, пришлось переписать вступительное слово, заменив для атеистов СССР формулировку "рождественская сказка".

Именно так была заявлена разобранная на цитаты картина. Но это уже мелочи. Работа была закончена во второй половине дня 1 января. А через несколько часов началась премьера.

В наши дни ни один Новый год не обходится без любовного треугольника, состоящего из Жени, Нади и Ипполита.